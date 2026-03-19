الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد

حاكم رأس الخيمة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
19 مارس 2026 23:17

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، ومشيداً بما تسطره الدولة من إنجازات تجسّد الاعتزاز والفخر بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، وما تحمله من مشاهد بطولية تعبّر عن مدى الفداء والتضحية، والحرص على الحفاظ على مقدّرات الوطن، داعياً سموه الله العلي القدير أن يبعد عن دولة الإمارات شرور الحاقدين، ويديم نعمة الأمن والأمان عليها، وتبقى دوماً في طليعة الدول، ويعيد هذه المناسبة بالعزّ، ودوام الصحة والعافية على صاحب السمو رئيس الدولة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن، والخير، والبركات.
كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وبعث سموه برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرخاء والتقدم، وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار.

أخبار ذات صلة
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بهذه المناسبة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
برقية تهنئة
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
عيد الفطر
محمد بن راشد
منصور بن زايد
آخر الأخبار
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
علوم الدار
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
20 مارس 2026
إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج
الأخبار العالمية
إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج
20 مارس 2026
«الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة الجوية المقبلة وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة
علوم الدار
«الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة الجوية المقبلة وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة
20 مارس 2026
حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
20 مارس 2026
رئيس الاتحاد الإيطالي يطمأن الجماهير على حالة تونالي
الرياضة
رئيس الاتحاد الإيطالي يطمأن الجماهير على حالة تونالي
20 مارس 2026
