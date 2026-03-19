انطلاق أعمال التحكيم الدولي لجائزة «حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»

دبي (الاتحاد)

عقد فريق التحكيم الدولي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم/ اليونسكو لتنمية أداء المعلمين أمس الخميس (19 مارس) اجتماعه التمهيدي بحضور الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حيث تمت مناقشة إجراءات عمليات التحكيم الفردية مع المحكمين والتي ستبدأ في المرحلة الأولى عن بُعد في الفترة المقبلة، على أن تكون المرحلة الثانية حضورياً في مايو المقبل باليونسكو.

قال الدكتور السويدي: «إن المشاركات في الجائزة الدولية شهدت نمواً بنسبة ‎%‎66 عن الدورة السابقة، حيث تسلّمت اليونسكو 169 طلباً من 62 دولة بزيادة 66%؜»، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس البصمة الإيجابية للجائزة في أداء المعلمين وانتشار أثرها في الأقاليم المستهدفة حول العالم، مشيداً بالشراكة الناجحة والمستمرة مع منظمة اليونسكو ودورها في نجاح هذه المبادرة النوعية، التي تساند المعلمين وترتقي بممارساتهم إلى آفاق الجودة والتميّز.

وأضاف الدكتور السويدي: «إنه، وحسب أجندة الجائزة، سيتم اعتماد النتائج في 5 أكتوبر المقبل من قبل المدير العام لليونسكو في باريس، والإعلان عن أسماء الفائزين لاحقاً في حفل التكريم».