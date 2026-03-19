الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تنظيف وصيانة 1189 من فتحات تصريف مياه الأمطار في الظفرة

فرق البلدية خلال تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار (من المصدر)
20 مارس 2026 03:05

منطقة الظفرة (الاتحاد)

نفّذت بلدية منطقة الظفرة حملة تنظيف وصيانة لشبكة تصريف مياه الأمطار على مستوى مدن المنطقة، شملت الحملة تنظيف 1189 من فتحات تصريف مياه الأمطار، وفحص سلامة الأغطية والتأكد من كفاءة انسيابية المياه عبر الشبكات المرتبطة بها، بما يسهم في الحد من تجمعات المياه.
وتهدف الحملة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار من الأتربة وتجمعات الرمال وأي مخلفات تشكّل عائقاً لتصريف المياه، من أجل تصريفها بالسرعة المطلوبة للمحافظة على سلامة الطرق وتسهيل حركة المرور خلال هطول الأمطار، وتعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والأمن المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبُنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها. 
وتستقبل البلدية البلاغات على الرقم 993 على مدار الساعة، ورقم مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555. كما تقوم البلدية بنشر رسائل توعوية للجمهور في حالات الطوارئ وعدم استقرار الأحوال الجوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لتوخي الحيطة والحذر.

