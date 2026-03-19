30 ألف مستفيد من «محاضرات دبي»

دبي (الاتحاد)

سجّلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مع ختام شهر رمضان المبارك، مؤشرات نوعية ضمن مبادرة «محاضرات دبي» التي نُفذت في إطار «رمضان في دبي»، حيث تجاوز إجمالي عدد المحاضرات أكثر من 300 محاضرة، استفاد منها نحو 30 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق الإمارة.

وتوزعت المحاضرات بواقع أكثر من 150 محاضرة، نُفّذت للجهات الحكومية والخاصة، استفاد منها ما يزيد على 7,700 موظف وموظفة، إلى جانب نحو 45 محاضرة في المصليات النسائية استقطبت قرابة 6,000 مستفيدة، فيما شهدت المساجد تنفيذ أكثر من 100 محاضرة قدمها المشايخ، حضرها ما يقارب 15,000 مصلٍّ، ضمن منظومة برامجية متكاملة تغطي مختلف الفئات.

وفي جانب المبادرات والفعاليات القرآنية المجتمعية، نظّمت الدائرة 8 مبادرات نوعية حضورية وعن بُعد، شارك فيها أكثر من 5,300 مشارك ومشاركة، كما شملت المبادرات فعاليات مجتمعية متنوعة.

وأكد يحيى عبدالعزيز قاسم، رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، أن هذه المؤشرات تعكس نضج المنظومة المعرفية التي تعمل عليها الدائرة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وفق منهجية مؤسسية قائمة على التكامل بين البرامج والمبادرات، بما يضمن توسيع نطاق الأثر وتحقيق استدامته.