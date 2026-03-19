الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

30 ألف مستفيد من «محاضرات دبي»

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
20 مارس 2026 03:05

دبي (الاتحاد)

سجّلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مع ختام شهر رمضان المبارك، مؤشرات نوعية ضمن مبادرة «محاضرات دبي» التي نُفذت في إطار «رمضان في دبي»، حيث تجاوز إجمالي عدد المحاضرات أكثر من 300 محاضرة، استفاد منها نحو 30 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق الإمارة.
وتوزعت المحاضرات بواقع أكثر من 150 محاضرة، نُفّذت للجهات الحكومية والخاصة، استفاد منها ما يزيد على 7,700 موظف وموظفة، إلى جانب نحو 45 محاضرة في المصليات النسائية استقطبت قرابة 6,000 مستفيدة، فيما شهدت المساجد تنفيذ أكثر من 100 محاضرة قدمها المشايخ، حضرها ما يقارب 15,000 مصلٍّ، ضمن منظومة برامجية متكاملة تغطي مختلف الفئات.
وفي جانب المبادرات والفعاليات القرآنية المجتمعية، نظّمت الدائرة 8 مبادرات نوعية حضورية وعن بُعد، شارك فيها أكثر من 5,300 مشارك ومشاركة، كما شملت المبادرات فعاليات مجتمعية متنوعة.
وأكد يحيى عبدالعزيز قاسم، رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، أن هذه المؤشرات تعكس نضج المنظومة المعرفية التي تعمل عليها الدائرة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وفق منهجية مؤسسية قائمة على التكامل بين البرامج والمبادرات، بما يضمن توسيع نطاق الأثر وتحقيق استدامته.

آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©