الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد

20 مارس 2026 00:21

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة الى أخية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعرب فيها عن أسمى أيات التهاني والتبريكات، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية راجياً المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالصحة والسلامة، وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة ونائبيه والحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
رئيس الدولة
ولي عهد أم القيوين
برقية تهنئة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
عيد الفطر
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©