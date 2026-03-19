«الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة الجوية المقبلة وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وعدد من الشركاء، اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، لمتابعة وتحليل تطورات الحالة الجوية المقبلة خلال الأسبوع المقبل.

وتم خلال الاجتماع استعراض أحدث البيانات والتحليلات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى أن الدولة تتأثر بتقلبات جوية الأسبوع المقبل بشكل موجات على معظم مناطق الدولة، حيث يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصاحبها سقوط البَرَد، إلى جانب نشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، كما يُتوقع أن يكون البحر مضطرباً أحياناً وخفيفاً إلى متوسط الموج بشكل عام.

وفي إطار الاستعدادات الاستباقية، ناقش الفريق سبل رفع الجاهزية والتأهب الوطني للتعامل مع أي تطورات محتملة في الحالة الجوية، من خلال المراقبة الدقيقة لمسارها واتجاهاتها، والتأكد من جاهزية خطط استمرارية الأعمال، ونشر الإرشادات والتوجيهات الوقائية للجمهور عبر القنوات الرسمية في الدولة.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية، حرصاً على سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، وتعزيزاً لجهود الدولة في رفع مستويات الجاهزية والاستجابة للتقلبات الجوية المختلفة.