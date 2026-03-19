الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خطة أمنية ومرورية في رأس الخيمة استعداداً لعيد الفطر

مقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
20 مارس 2026 03:06

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
أمان ورخاء.. إقبال كثيف على الأسواق ليلة العيد
خليفة المرر ينقل تعازي عبدالله بن زايد في وفاة آلاء مشتهى

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جاهزيتها واستعدادها الكاملين لاستقبال عيد الفطر السعيد عبر خطة أمنية ومرورية شاملة تسهم في تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى السلامة المرورية في الطرقات بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية. 
وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن الخطة الشاملة التي وضعتها لاستقبال عيد الفطر السعيد تتضمن تكثيف التواجد المروري والأمني في التقاطعات الحيوية والأسواق والمرافق السياحية والمراكز التجارية والطرق الداخلية والخارجية التي تشهد إقبالاً ملحوظاً من أفراد المجتمع؛ حفاظاً على أمنهم وسلامتهم وللتخفيف من الازدحامات الخانقة التي قد تظهر نتيجة هذا الإقبال، ولنشر الأمن والطمأنينة بين الجمهور. 
وأكدت وجود تعاون وتنسيق بمستوى عال مع كافة الجهات والإدارات المختصة ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان بشكل عام وأمن الطرقات على وجه الخصوص بما يحقق انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة مستخدميها وهذا ما يتطلب تعاون الجمهور. 

آخر الأخبار
تصاعد عمود من الدخان من موقع غارة جوية في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران
20 مارس 2026
عمال نظافة في موقع مبنى سكني تعرض لغارة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: محادثات السلام بشأن أوكرانيا في «توقف مرحلي»
20 مارس 2026
سيارات إسعاف تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر
20 مارس 2026
ناقلة نفط تبحر في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
20 مارس 2026
نازحون سودانيون في مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ«الاتحاد»: حظر «إخوان السودان» يكشف دورهم في تأجيج الصراع
20 مارس 2026
