خطة أمنية ومرورية في رأس الخيمة استعداداً لعيد الفطر

رأس الخيمة (وام)

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جاهزيتها واستعدادها الكاملين لاستقبال عيد الفطر السعيد عبر خطة أمنية ومرورية شاملة تسهم في تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى السلامة المرورية في الطرقات بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن الخطة الشاملة التي وضعتها لاستقبال عيد الفطر السعيد تتضمن تكثيف التواجد المروري والأمني في التقاطعات الحيوية والأسواق والمرافق السياحية والمراكز التجارية والطرق الداخلية والخارجية التي تشهد إقبالاً ملحوظاً من أفراد المجتمع؛ حفاظاً على أمنهم وسلامتهم وللتخفيف من الازدحامات الخانقة التي قد تظهر نتيجة هذا الإقبال، ولنشر الأمن والطمأنينة بين الجمهور.

وأكدت وجود تعاون وتنسيق بمستوى عال مع كافة الجهات والإدارات المختصة ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان بشكل عام وأمن الطرقات على وجه الخصوص بما يحقق انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة مستخدميها وهذا ما يتطلب تعاون الجمهور.