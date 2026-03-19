حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بدوام الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية، والإسلامية باليُمن، والخير والبركات.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة السعيدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ قيادتها وشعبها، ويجعلها دار سلام وطمأنينة، وينعم عليها بدوام العز والازدهار، وأن يحفظ جنودها البواسل درع الوطن الحصين، ويجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من تضحيات في سبيل حماية الوطن وصون مكتسباته، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، ويجعل تضحياتهم نبراساً يضيء درب الأجيال في حب الوطن وولاة أمره.