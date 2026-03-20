رئيس الدولة: أهنئ إخواني الحكام والأسرة الإماراتية الواحدة والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والأسرة الإماراتية الواحدة، والشعوب العربية والإسلامية؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بمناسبة عيد الفطر المبارك، أهنئ إخواني الحكام والأسرة الإماراتية الواحدة والشعوب العربية والإسلامية، داعياً الله تعالى أن تتجاوز منطقتنا التحديات التي تمر بها لمصلحة جميع دولها وشعوبها ومستقبل الأجيال المقبلة. كل عام والإمارات في عز ومنعة، محصنة بإخلاص أبنائها وقوة مجتمعها وتماسكه وقيمه الأصيلة، وماضية إلى الأمام برسالة الخير والنماء والازدهار التي تحملها إلى العالم أجمع».



