الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بمناسبة عيد الفطر السعيد

خالد بن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بمناسبة عيد الفطر السعيد
20 مارس 2026 10:11

رفع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة ودوام العافية.

كما هنّأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة الكريمة، أولياء العهود، ونوّاب الحكام، وشعب دولة الإمارات، وسائر شعوب الأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام الفضيلة عليهم بالمزيد من الخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ قيادة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

 

 

المصدر: وام
عيد الفطر
رئيس الدولة
خالد بن محمد بن زايد
