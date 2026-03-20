سيف بن زايد: حفظ الله الإمارات وسيدي القائد وأدام عزها وازدهارها

هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبه عيد الفطر المبارك.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أرفع أسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستلهمين من قيادتكم الحكيمة ذلك الإيمان العميق بأن الأوطان العظيمة لا تزيدها التحديات إلا قوةً وصلابةً.

ونهنّئ شعب الإمارات الأصيل، والمقيمين الأوفياء على أرضها الطيبة، وأننا على ثقة بأن الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة وبوعي شعبها وتلاحمه، ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوةً وثباتاً، كما عهدناها دائماً، وطناً يصنع من التحديات فرصاً، ومن القيم أساساً لمسيرةٍ لا تعرف إلا التقدم.

حفظ الله الإمارات وسيدي القائد، وأدام عزّها وازدهارها.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير».