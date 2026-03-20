حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بعيد الفطر السعيد

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبيه، وحكام الإمارات، وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عزّ وجلّ أن يعيده على الإمارات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي، ويبارك في جهود أبنائه البواسل في حماية أرضه والدفاع عنها».