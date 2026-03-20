حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الشارقة

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم «الجمعة» صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم كلٌ من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سيف بن محمد القاسمي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي للطفل، وعدد من الشيوخ، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ الدكتور مانع النهدي خطبة صلاة عيد الفطر بعنوان «عيدنا أسرة وطن»، هنّأ فيها جموع المصلين بحلول العيد السعيد، داعياً الله أن يعيده على دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مؤكداً أن الأسرة تمثّل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، فهي الميثاق المتين، الذي تتجسّد فيه القيم والتلاحم والانتماء، مشيراً إلى أن تماسك الأسرة يعزّز قوة الوطن ويرسّخ ازدهاره، في ظل قيادة حكيمة تحرص على سعادة أبنائها وتماسكهم.

وأشار فضيلته إلى أهمية وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الرشيدة، مبيناً أن أبناء الوطن، من مواطنين ومقيمين، يشكّلون نموذج «البيت المتوحد» القائم على التراحم والتكاتف وتحمل المسؤولية المشتركة، داعياً إلى ترسيخ القيم في نفوس الأجيال، والاهتمام بتنشئة الأبناء على الدين والعلم والأخلاق، مع نشر البهجة في الأسر خلال العيد، وعدم نسيان تضحيات شهداء الوطن وجهود جنوده، سائلاً الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان.

وابتهل الخطيب بالدعاء أن يحفظ المولى عزّ وجلّ الإمارات وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح المجتمع.

وعقب أداء الصلاة تبادل صاحب السمو، حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.