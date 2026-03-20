جمعية الإمارات للتبرع بالدم تختتم مبادرة "رمضان معاً"

اختتمت جمعية الإمارات للتبرع بالدم فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة "رمضان معاً"، التي نظمتها على مدار شهر رمضان المبارك للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز قيم التكافل المجتمعي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

وشهدت المبادرة هذا السنة تنفيذ سلسلة من الأنشطة الإنسانية والمجتمعية، شملت توزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، إلى جانب توزيع وجبات كسر الصيام عند إشارات المرور والطرق الرئيسة، بما أسهم في تعزيز السلامة المرورية وتهيئة بيئة أكثر أماناً للصائمين قبيل موعد الإفطار.

وجاءت المبادرة في نسختها الرابعة متوافقة مع إعلان هذا العام عاماً للأسرة، حيث ركزت على دعم الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، إضافة إلى السيدات والأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في تجسيد عملي لنهج القيادة الرشيدة في تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الفئات المختلفة.

وتوزعت فعاليات المبادرة في مدينتي أبوظبي والعين، بمشاركة واسعة من الشركاء والداعمين، حيث بلغ عددهم نحو 15 جهة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى، التي أسهمت في إنجاح حملات التوزيع وتنظيم الفعاليات في المواقع الحيوية.

كما شهدت المبادرة مشاركة فاعلة من المتطوعين، حيث بلغ عددهم نحو 1600 متطوع في أبوظبي والعين، ما يعكس روح العطاء والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة تنظيم "الخيمة الدبلوماسية"، التي أقيمت بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة ورجال السلك الدبلوماسي والقيادات الوطنية، إلى جانب مبادرة "تباشير معاً"، ضمن سلسلة الأنشطة التي عززت الحضور المجتمعي للمبادرة خلال الشهر الفضيل.

وأكد الدكتور علي أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة الجمعية أن النجاح المتواصل لمبادرة "رمضان معاً" يعكس التزام الجمعية برسالتها الإنسانية، واستلهامها لقيمها من توجيهات القيادة الرشيدة التي تحث على البذل والعطاء وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن التحديات لم تكن عائقاً أمام استمرار هذه المبادرات النوعية.