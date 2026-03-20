رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
20 مارس 2026 19:52

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.
وتبادل سموه والوزير التركي، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيين الله تعالى أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام.
ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة، تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيداً من التقدم.

وجدد معاليه، خلال اللقاء، إدانة تركيا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة لما تمثله من انتهاك للسيادة والقوانين الدولية وتهديد للاستقرار الإقليمي.
كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي هاكان فيدان التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من التوترات والأزمات.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الفطر من قادة الدول العربية والإسلامية
خالد بن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بمناسبة عيد الفطر السعيد

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
آخر الأخبار
حقل نفط
الأخبار العالمية
أسعار النفط ترتفع
اليوم 21:07
عيد الفطر.. حدائق أبوظبي ترسم مشهداً عالمياً للتنوع الثقافي
علوم الدار
عيد الفطر.. حدائق أبوظبي ترسم مشهداً عالمياً للتنوع الثقافي
اليوم 20:37
العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت: رصد صاروخ باليستي و25 مسيّرة خلال 24 ساعة
اليوم 20:35
أبوظبي
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 20:19
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
اليوم 19:52
