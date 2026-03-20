الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غدا لبسبت، غائما جزئياً إلى غائم تتخلله سحب ركامية، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:45 والمد الثاني عند 02:51، والجزرالأول عند الساعة 08:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:36.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني عند الساعة 23:05، والجزر الأول عند الساعة 17:14 والجزر الثاني عند الساعة 05:42.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 23 75 35

دبي 31 24 70 40

الشارقة 31 22 75 40

عجمان 28 22 85 45

أم القيوين 29 19 90 50

رأس الخيمة 29 20 85 45

الفجيرة 28 24 85 50

العـين 28 24 65 30

ليوا 35 23 75 25

الرويس 29 22 85 30

السلع 28 21 90 35

دلـمـا 27 22 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 23 90 50

أبو موسى 26 23 90 50.