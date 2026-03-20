طقس غير مستقرّ نسبياً حتى منتصف الأسبوع المقبل

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت الدولة، أمس، طقساً غائماً جزئياً إلى غائم، تخللته فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع ميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، فيما تراوحت حركة الرياح بين الخفيفة والمعتدلة، ونشطت أحياناً، ما أدى إلى اضطراب البحر بشكل مؤقت في الخليج العربي، في حين كان خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وبحسب النشرة الجوية للمركز الوطني للأرصاد، تأثرت الدولة بمنخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أسهم في تكوّن السحب وزيادة فرص الهطول على مناطق متفرقة، خاصة خلال فترات النهار.

وسجلت درجات الحرارة العظمى، أمس، معدلات تراوحت بين 33 درجة مئوية في المناطق الساحلية والجزر، و36 درجة في المناطق الداخلية، فيما بلغت نحو 25 درجة في المناطق الجبلية، بينما تراوحت الصغرى بين 17 و23 درجة في مختلف المناطق، مع نسب رطوبة متفاوتة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر الدولة بالحالة الجوية ذاتها خلال الأيام الأربعة المقبلة، حيث يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم، تتخلله سحب ركامية، مع فرص متجددة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة.

ويُتوقع، اليوم السبت، أن يستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تشكل سحب ركامية ممطرة، خصوصاً على بعض المناطق الداخلية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة. ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في الخليج العربي وبحر عُمان.

أما يوم الأحد، فتزداد فاعلية السحب الركامية، مع استمرار فرص الأمطار، وتكون الرياح نشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع تشكل السحب، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وتراجع مدى الرؤية، بينما يكون البحر متوسط الموج ويضطرب أحياناً.

وتستمر الحالة الجوية يومي الاثنين والثلاثاء بالسمات نفسها، حيث تبقى الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة، ورياح نشطة قد تصل إلى قوية أحياناً، خصوصاً مع السحب الركامية، ما يزيد من احتمالية تدني الرؤية الأفقية، لاسيما في المناطق المكشوفة والصحراوية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترات نشاط الرياح، خاصة لمستخدمي الطرق الخارجية، نظراً لاحتمال تدني الرؤية بسبب الغبار، إضافة إلى متابعة التحديثات الجوية المستمرة، خصوصاً مع احتمالية تشكل السحب الركامية المصحوبة بالأمطار.

ونصح المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر بضرورة متابعة حالة الموج، في ظل توقعات باضطرابه أحياناً، خاصة في الخليج العربي، مع نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء غير المستقرة نسبياً حتى منتصف الأسبوع، مع فرص متقطعة للأمطار، في ظل تأثر الدولة بامتدادات منخفضات جوية خفيفة في طبقات الجو المختلفة.