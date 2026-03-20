علوم الدار

هالة بدري: «يوم الأم» محطة تقدير لجهودها وعطائها

21 مارس 2026 01:33

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «يوم الأم» يمثِّل مناسبة ملهمة للاحتفاء بالأمهات والتعبير عن الامتنان لدورهن في تنشئة الأجيال وبناء الأسرة، التي تشكّل ركيزة المجتمع الأساسية ونواة تماسكه واستقراره. كما يُعد هذا اليوم محطة تقدير لجهود الأم وعطائها، بوصفها صانعة الأجيال وحاضنة القيم التي تقوم عليها المجتمعات وتستند إليها في مسيرة تطورها ونمائها. 
وقالت: «الأم نبض الحياة وأغلى ما في الوجود، وهي السند والقوة التي تدفعنا نحو تحقيق تطلعاتنا، بما تمتلكه من قدرة استثنائية على غرس روح المسؤولية فينا وتعزيز شعور الانتماء لدينا. وفي مجتمعنا تحظى الأم بمكانة رفيعة، فهي أساس الأسرة والمعلمة الأولى ومصدر الحنان والأمان، وقد أثبتت، على مدار الزمن، قدرتها على تحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات».
وأشارت بدري إلى أن دعم القيادة الرشيدة للأم الإماراتية ينبع من إيمانها بأهمية دورها في بناء الوطن وتنشئة أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير وتحقيق تطلعات المستقبل، وهو ما يتجلى في «عام الأسرة». 

