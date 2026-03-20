سناء سهيل: «يوم الأم» مناسبة وطنية وإنسانية

21 مارس 2026 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً .. كل عام وأنتم بخير
الإمارات: لا تهاون في حماية السيادة ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن يوم الأم يمثل مناسبة وطنية وإنسانية للتعبير عن التقدير العميق للأمهات، اللواتي يشكّلن القلب النابض للأسرة، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المتماسكة.
وقالت معاليها: «الأم هي المدرسة الأولى التي تتشكل فيها ملامح الإنسان؛ ففي حضنها يتعلم الأبناء معنى الانتماء، وفي رعايتها تنمو قيم المسؤولية والعطاء، ومن خلال دورها اليومي الهادئ تصنع الأمهات أجيالاً تحمل القيم، وتواصل مسيرة التنمية بثقة وإيمان».
وأضافت معاليها: «إن دولة الإمارات أولت الأم عناية خاصة في ظل الرعاية والدعم المستمرين من القيادة الرشيدة، من خلال منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والمبادرات التي تعزز دورها في المجتمع، وتمكنها من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية».
وأشادت معاليها بالدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت برؤيتها وجهودها في ترسيخ مكانة الأم وتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة في المجتمع.
وأشارت معاليها إلى أن الاحتفاء بيوم الأم هذا العام يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2026 عام الأسرة، في تأكيد واضح على المكانة المحورية للأسرة في مسيرة التنمية الوطنية، وعلى أهمية دعمها وتمكينها باعتبارها البيئة الأولى التي تتشكل فيها القيم، وتنمو فيها الهوية الوطنية.
واختتمت معاليها: «في يوم الأم، لا نحتفي بدورٍ عظيم فحسب… بل نحتفي بقصة بناء يومية تُكتب بصمت في كل بيت. فكل أم هي مصدر إلهام، وصانعة أجيال، وشريك أساسي في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لوطننا».

آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل تدمير القدرات القتالية عبر ضرب أهداف في العمق الإيراني
21 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في محيط المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني الإرهابي ضد دول المنطقة
21 مارس 2026
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمةً إرهابيةً لمحاصرة التنظيم دولياً
21 مارس 2026
