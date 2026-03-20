إدانات عربية للمخطط الإرهابي ضد الإمارات

عواصم (الاتحاد، وام)

أعربت العديد من الدول العربية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها، وذلك بعد إعلان الإمارات تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل «حزب الله» اللبناني وإيران والقبض على عناصرها.

وفجر أمس، أعلن جهاز أمن الدولة عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل «حزب الله» وإيران والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وأوضح الجهاز أن «هذه الشبكة قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن».

وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمرية ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إشادة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات.

وجددت الوزارة في بيان صادر عنها أمس، رفض دولة الكويت القاطع لكل أشكال الإرهاب، وإدانتها لمرتكبيه وداعميه، مؤكدة التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، وصون سيادتها.

واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدانت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، ضلوع «حزب الله» اللبناني بالمخطط، مذكّرةً بقرار الحكومة اللبنانية في 2 مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ «حزب الله».

وقالت الوزارة إن لبنان يعبِّر عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي لطالما وقفت معه في المحن والصعاب.

وأشادت بيقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية، وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً إلى معاقبة المرتكبين.