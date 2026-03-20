السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

انسيابية إجراءات السفر في مطارات دبي

محمد المري خلال جولته الميدانية في مطارات دبي يرافقه عبيد بن سرور وعدد من مساعديه (من المصدر)
21 مارس 2026 01:33

دبي (الاتحاد) 

قام الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بجولة ميدانية في مطارات دبي، يرافقه نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور وعدد من مساعديه، للاطلاع على سير العمل ومستوى جاهزية الأنظمة الرقمية في مختلف المنافذ الجوية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي إطار الحرص على ضمان انسيابية حركة المسافرين. 
واطّلع المري خلال الجولة على آليات العمل في صالات القدوم والمغادرة، ومدى جاهزية الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع إجراءات السفر، إلى جانب مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في المطار، بما يضمن تقديم خدمات سلسة ومتكاملة للمسافرين، خاصة مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال فترة العيد. 
وأكد الفريق محمد أحمد المري أن جاهزية الفرق الميدانية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية يمثلان ركيزة أساسية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن «إقامة دبي» تحرص على تسخير جميع إمكاناتها لتقديم تجربة سفر متميزة تعكس المكانة الريادية لدبي عالمياً، وتواكب تطلعات المسافرين في الحصول على خدمات سريعة وسهلة. 
وفي لفتة تقديرية، حرص المري على تهنئة موظفي ومأموري الجوازات بمناسبة عيد الفطر السعيد، معرباً عن بالغ تقديره لجهودهم. 
وتأتي هذه الجولة في إطار نهج الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في المتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تعزز من جودة الحياة وترسّخ ريادة دبي محوراً عالمياً للسفر والتنقل.

مطارات دبي
الإمارات
دبي
محمد أحمد المري
محمد المري
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
عبيد مهير بن سرور
عيد الفطر
عيد الفطر المبارك
عيد الفطر السعيد
حركة السفر
إقامة دبي
