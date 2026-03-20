مديرو قطاعات شرطة أبوظبي يهنئون المناوبين بعيد الفطر

زار مديرو قطاعات شرطة أبوظبي، أمس، المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين المناوبين لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقد زار اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، إدارة مسرح الجريمة ومركز شرطة خليفة، حيث قدّم التهاني والتبريكات للمنتسبين بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، وأشاد خلال الزيارة بجهود الكوادر الشرطية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وفق أفضل الممارسات.

وتفقد اللواء سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة، سير عمل المناوبين في القطاع، وحثهم على مواصلة جهودهم المخلصة، والتي تعزز ثقة الجمهور بالشرطة، وتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح والتوفيق.

وزار اللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، المناوبين في مديرية المرور والدوريات الأمنية، معرباً عن تقديره لجهودهم المتميزة في خدمة الوطن.