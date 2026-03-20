السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مديرو قطاعات شرطة أبوظبي يهنئون المناوبين بعيد الفطر

21 مارس 2026 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

زار مديرو قطاعات شرطة أبوظبي، أمس، المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين المناوبين لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد. 

وقد زار اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، إدارة مسرح الجريمة ومركز شرطة خليفة، حيث قدّم التهاني والتبريكات للمنتسبين بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، وأشاد خلال الزيارة بجهود الكوادر الشرطية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وفق أفضل الممارسات. 

أخبار ذات صلة
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً .. كل عام وأنتم بخير

وتفقد اللواء سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة، سير عمل المناوبين في القطاع، وحثهم على مواصلة جهودهم المخلصة، والتي تعزز ثقة الجمهور بالشرطة، وتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح والتوفيق. 
وزار اللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، المناوبين في مديرية المرور والدوريات الأمنية، معرباً عن تقديره لجهودهم المتميزة في خدمة الوطن. 

آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل تدمير القدرات القتالية عبر ضرب أهداف في العمق الإيراني
21 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في محيط المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني الإرهابي ضد دول المنطقة
21 مارس 2026
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمةً إرهابيةً لمحاصرة التنظيم دولياً
21 مارس 2026
