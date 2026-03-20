السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني»: جاهزية كاملة في العيد

خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع الشركاء (من المصدر)
21 مارس 2026 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً .. كل عام وأنتم بخير

عزّزت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزية مراكزها وفرقها في مختلف مناطق الإمارة، ضمن منظومة متكاملة من الخطط الاستباقية استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستجابة السريعة والفعّالة للحالات الطارئة، وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.
وفي إطار جهودها الوقائية، كثّفت الهيئة حملاتها الميدانية من خلال تنفيذ جولات تفتيش شاملة استهدفت المنشآت الحيوية والمرافق العامة والمواقع ذات الكثافة الجماهيرية، بهدف التحقق من التزامها باشتراطات الوقاية والسلامة المعتمدة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة، خاصة مع ارتفاع وتيرة الإقبال على الوجهات الترفيهية والتجارية خلال عطلة العيد.
وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة للتحقق من كفاءة أنظمة الإنذار والإطفاء، وسلامة مخارج الطوارئ، ومدى التزام العاملين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب تعزيز التوعية بالإرشادات الاحترازية، بما يدعم الحد من المخاطر ويرسّخ ثقافة السلامة.
وأكدت الهيئة أنها تعمل وفق خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وفي إطار حملة «مجتمعنا جاهز»، والتي تشمل تقييم جاهزية المراكز من حيث الآليات والمعدات والقوى البشرية وخطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ، إلى جانب مراجعة نتائج المسوحات الميدانية، بما يعزّز كفاءة الأداء.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون مع فرق الدفاع المدني، وتجنّب التجمهر أو عرقلة حركة مركبات الطوارئ، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدةً أن تكامل الجهود بين الجهات المعنية والجمهور يمثّل ركيزة أساسية لتعزيز منظومة السلامة العامة.

آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل تدمير القدرات القتالية عبر ضرب أهداف في العمق الإيراني
21 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في محيط المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني الإرهابي ضد دول المنطقة
21 مارس 2026
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمةً إرهابيةً لمحاصرة التنظيم دولياً
21 مارس 2026
