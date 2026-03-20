هزاع بن زايد: أعاده الله على الإمارات والعالم بالخير

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «نرفع أجمل آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما نهنئ نائبيه والحكام بهذه المناسبة، راجين المولى عزّ وجل أن يعيده على الإمارات والعالم بالخير والبركة والأمن والأمان».