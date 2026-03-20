محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً .. كل عام وأنتم بخير

أبوظبي (الاتحاد)



هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المواطنين والمقيمين في الإمارات عبر رسالة نصية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة تجسد معاني التكاتف وروح الأسرة الواحدة.

وقال سموه في الرسالة النصية: «إلى أبناء الإمارات، وكل من يعتبر الإمارات وطناً، كل عام وأنتم بخير، في هذه الأيام المباركة، يجمعنا التكاتف وروح الأسرة الواحدة، ويستمد وطننا قوته من تفاني من يقومون على حمايته وروح التضامن بين أبنائه، نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات، ويملأ بيوتكم تفاؤلاً وطمأنينةً».