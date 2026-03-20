السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً .. كل عام وأنتم بخير

محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً .. كل عام وأنتم بخير
21 مارس 2026 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المواطنين والمقيمين في الإمارات عبر رسالة نصية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة تجسد معاني التكاتف وروح الأسرة الواحدة.
وقال سموه في الرسالة النصية: «إلى أبناء الإمارات، وكل من يعتبر الإمارات وطناً، كل عام وأنتم بخير، في هذه الأيام المباركة، يجمعنا التكاتف وروح الأسرة الواحدة، ويستمد وطننا قوته من تفاني من يقومون على حمايته وروح التضامن بين أبنائه، نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات، ويملأ بيوتكم تفاؤلاً وطمأنينةً».

 

أخبار ذات صلة
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
الإمارات: لا تهاون في حماية السيادة ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
عيد الفطر
عيد الفطر المبارك
عيد الفطر السعيد
تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل تدمير القدرات القتالية عبر ضرب أهداف في العمق الإيراني
21 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في محيط المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني الإرهابي ضد دول المنطقة
21 مارس 2026
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمةً إرهابيةً لمحاصرة التنظيم دولياً
21 مارس 2026
