«دبي لخبراء المستقبل» يبدأ تلقي طلبات التسجيل

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، بدء تلقي طلبات التسجيل في الدورة السادسة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، أول برنامج حكومي على مستوى العالم يهدف لتدريب نخبة من خبراء المستقبل، وتمكينهم من المساهمة في تصميم سياسات واستراتيجيات وأبحاث مستقبلية مبتكرة تعزز مكانة دبي في مصاف أفضل المدن العالمية استعداداً للمستقبل.

ويركز البرنامج على ترسيخ ممارسات استشراف المستقبل في القطاعات الرئيسية والحكومية، وإعداد القيادات الإماراتية المتميزة التي تسهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات والابتكارات المستقبلية لحكومة دبي.

ويستضيف البرنامج، الذي تنظمه أكاديمية دبي للمستقبل، وتم إطلاقه بالتعاون بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، نخبة من الخبراء العالميين الروّاد لدعم تطوير قدرات الاستشراف وتطبيقاته المتقدمة.

وحقق البرنامج على مدى الدورات الخمس الماضية أثراً نوعياً بتخريج 99 خبيراً يمثلون 45 جهة حكومية وشبه حكومية، وشهد إنجاز 133 مشروعاً متخصصاً في مختلف مجالات الاستشراف المستقبلي.

وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن النقلات النوعية التي سجلتها دبي، والإنجازات القياسية التي تميّز حاضرها وترسم معالم مستقبلها، تستند إلى منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل، تؤمن بأهمية تمكين المواهب الوطنية بالمهارات المستقبلية لكونها تشكل ركيزة أساسية لرؤية القيادة لمستقبل دبي.

وقال الجزيري، إن دبي ماضية في تحقيق الريادة والاستباقية عبر تكريس ثقافة الاستعداد للمستقبل وتصميم فرصه وتمكين خبراء مختصين باستشرافه في مختلف مؤسسات القطاع الحكومي، لأن هذا النهج الاستراتيجي حقق على مدى سنوات أثراً ملموساً ومستداماً في بناء قدرات كوادر تخطيط وتصميم الاستراتيجيات في القطاع الحكومي.