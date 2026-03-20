السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
علوم الدار

«دبي لخبراء المستقبل» يبدأ تلقي طلبات التسجيل

21 مارس 2026 01:33

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً .. كل عام وأنتم بخير
الإمارات: لا تهاون في حماية السيادة ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، بدء تلقي طلبات التسجيل في الدورة السادسة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، أول برنامج حكومي على مستوى العالم يهدف لتدريب نخبة من خبراء المستقبل، وتمكينهم من المساهمة في تصميم سياسات واستراتيجيات وأبحاث مستقبلية مبتكرة تعزز مكانة دبي في مصاف أفضل المدن العالمية استعداداً للمستقبل.
ويركز البرنامج على ترسيخ ممارسات استشراف المستقبل في القطاعات الرئيسية والحكومية، وإعداد القيادات الإماراتية المتميزة التي تسهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات والابتكارات المستقبلية لحكومة دبي.
ويستضيف البرنامج، الذي تنظمه أكاديمية دبي للمستقبل، وتم إطلاقه بالتعاون بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، نخبة من الخبراء العالميين الروّاد لدعم تطوير قدرات الاستشراف وتطبيقاته المتقدمة.
وحقق البرنامج على مدى الدورات الخمس الماضية أثراً نوعياً بتخريج 99 خبيراً يمثلون 45 جهة حكومية وشبه حكومية، وشهد إنجاز 133 مشروعاً متخصصاً في مختلف مجالات الاستشراف المستقبلي.
وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن النقلات النوعية التي سجلتها دبي، والإنجازات القياسية التي تميّز حاضرها وترسم معالم مستقبلها، تستند إلى منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل، تؤمن بأهمية تمكين المواهب الوطنية بالمهارات المستقبلية لكونها تشكل ركيزة أساسية لرؤية القيادة لمستقبل دبي.
وقال الجزيري، إن دبي ماضية في تحقيق الريادة والاستباقية عبر تكريس ثقافة الاستعداد للمستقبل وتصميم فرصه وتمكين خبراء مختصين باستشرافه في مختلف مؤسسات القطاع الحكومي، لأن هذا النهج الاستراتيجي حقق على مدى سنوات أثراً ملموساً ومستداماً في بناء قدرات كوادر تخطيط وتصميم الاستراتيجيات في القطاع الحكومي.

آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل تدمير القدرات القتالية عبر ضرب أهداف في العمق الإيراني
21 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في محيط المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني الإرهابي ضد دول المنطقة
21 مارس 2026
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمةً إرهابيةً لمحاصرة التنظيم دولياً
21 مارس 2026
