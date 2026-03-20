السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ خلال اتصالات هاتفية حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك

21 مارس 2026 00:08

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصالات هاتفية، إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركة وأن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار والازدهار وعلى الشعوب الإسلامية والعالم أجمع.
وقد تبادل سموه التهاني وأطيب الأمنيات مع كل من: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأكد سموهم، خلال الاتصالات، أن دولة الإمارات ستبقى حصناً منيعاً، تستمد رسوخها وقوتها من تلاحم مجتمعها وقيمه الأصيلة في الوفاء والولاء والإخلاص، وهي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل تحمل للعالم رسالة الخير والمحبة والسلام.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الحكام
عيد الفطر
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©