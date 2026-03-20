وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع، مساء الجمعة، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأكدت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



