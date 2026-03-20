رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع أمير قطر وملك الأردن ورئيس لبنان ويبحث معهم تطورات الأوضاع في المنطقة

21 مارس 2026 00:41

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأعرب الجميع عن أطيب أمنياتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى تعالى أن يعيدها على بلدانهم وشعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والأمن والاستقرار.
كما بحث سموه والقادة، خلال الاتصالات، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على دولها وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد والأزمات.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ خلال اتصالات هاتفية حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
المصدر: وام
عيد الفطر
رئيس الدولة
تهاني
تميم بن حمد
جوزيف عون
محمد بن زايد
عبدالله الثاني
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ خلال اتصالات هاتفية حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ خلال اتصالات هاتفية حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك
21 مارس 2026
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
اليوم 19:52
رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع أمير قطر وملك الأردن ورئيس لبنان ويبحث معهم تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع أمير قطر وملك الأردن ورئيس لبنان ويبحث معهم تطورات الأوضاع في المنطقة
21 مارس 2026
عثمان سلطان
التعليم والمعرفة
في اليسر تمثالٌ... وفي العسر مثالٌ
21 مارس 2026
يوم الشعر العالمي.. القصيدة مرآة الوجدان الإنساني
التعليم والمعرفة
يوم الشعر العالمي.. القصيدة مرآة الوجدان الإنساني
21 مارس 2026
