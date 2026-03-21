"البلديات والنقل" تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة في أبوظبي

21 مارس 2026 09:00

رفعت دائرة البلديات والنقل جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة في الدولة بين 21 و 27 مارس 2026، ضمن خطة الطوارئ التي تنفذها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، في إطار حرصها على ضمان سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات.

وتضمنت الاستعدادات تفعيل مكاتب عمليات الطوارئ في كل من بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، للاستجابة للبلاغات الواردة على مدار الساعة، إضافةً إلى نشر فرق متكاملة تشمل مهندسين ومراقبين ومشرفين، مدعومة بالعمال المساعدين، والمعدات الثقيلة، والمركبات المتخصصة.

وتهيب الدائرة بالجمهور ضرورة التواصل مع مكاتب عمليات الطوارئ عبر الرقم 993 للإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو ملاحظات ميدانية أخرى، وتؤكد أهمية تجنب دخول الأودية والشعاب ومواقع تجمع المياه خلال الحالة الجوية، والالتزام التام بتعليمات الجهات الرسمية بما يضمن سلامة الأفراد والممتلكات، ويدعم جهود فرق العمل الميدانية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
الطقس
البلديات
