رئيس الدولة: تحية إجلال وتقدير لكل أمٍّ إماراتية ربّت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله

وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أمٍّ إماراتية ربّت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله. كما أُحيّي أمهات الشهداء، رمز التضحية والعزة والكرامة، اللاتي قدّمن فلذة أكبادهنّ فداء للوطن، وجسّدن شجاعة المرأة الإماراتية وتضحياتها ومواقفها المشرّفة على الدوام.



الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها، خاصة في أوقات التحدي. كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة، وبارك الله في أعمارهنّ وجهودهنّ لمواصلة رسالتهنّ التربوية والأُسرية والمجتمعية السامية».



