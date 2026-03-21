السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: تحية إجلال وتقدير لكل أمٍّ إماراتية ربّت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله

21 مارس 2026 10:25

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أمٍّ إماراتية ربّت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله. 

 

وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أمٍّ إماراتية ربّت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله. كما أُحيّي أمهات الشهداء، رمز التضحية والعزة والكرامة، اللاتي قدّمن فلذة أكبادهنّ فداء للوطن، وجسّدن شجاعة المرأة الإماراتية وتضحياتها ومواقفها المشرّفة على الدوام.
 
الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها، خاصة في أوقات التحدي. كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة، وبارك الله في أعمارهنّ وجهودهنّ لمواصلة رسالتهنّ التربوية والأُسرية والمجتمعية السامية».

أخبار ذات صلة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم الأم
عيد الأم
رئيس الدولة
الإمارات
آخر الأخبار
٥
سفارة الإمارات في مسقط تنشر تنويهاً لمواطني الدولة
اليوم 13:20
بيستونز أول المتأهلين من «الشرقية» إلى الأدوار الإقصائية
اليوم 13:12
حمدان بن محمد يوجّه باعتماد مسمى «صانعة جيل» بدلاً من «ربّة منزل»
حمدان بن محمد يوجّه باعتماد مسمى «صانعة جيل» بدلاً من «ربّة منزل»
اليوم 13:11
«الدولي للسيارات» والأمم المتحدة يعلنان عن الفائزين بجوائز السياحة الرياضية
«الدولي للسيارات» والأمم المتحدة يعلنان عن الفائزين بجوائز السياحة الرياضية
اليوم 13:09
ألكاراز يتقدم في ميامي للتنس و«الضحية برازيلي»
ألكاراز يتقدم في ميامي للتنس و«الضحية برازيلي»
اليوم 13:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©