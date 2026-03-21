محمد بن راشد: كل عام وأمهاتنا جميعاً بخير

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأمهات بمناسبة يوم الأم.



وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل عام وأمهاتنا جميعاً بخير.. كل عام والأم مصدر للثقة.. ومدرسة للأجيال.. وصانعة للقيم.. وتحية تقدير وامتنان لأمهات الشهداء.. وأمهات الأبطال في ساحات التضحية.. وأمهات الرجال والنساء الذين يصنعون الفرق كل يوم في أوطاننا.. حفظ الله الإمارات.. وحفظ الله الأمهات في كل ركن من أركان الإمارات».





كل عام وأمهاتنا جميعا بخير.. كل عام والأم مصدر للثقة .. ومدرسة للأجيال .. وصانعة للقيم ..



وتحية تقدير وامتنان لأمهات الشهداء .. وأمهات الأبطال في ساحات التضحية .. وأمهات الرجال والنساء الذي يصنعون الفرق كل يوم في أوطاننا ..



حفظ الله الإمارات .. وحفظ الله الأمهات في كل ركن من… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 21, 2026