حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم السبت، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموّه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وذلك في قصر البديع العامر.





وتقبّل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية المباركة، من الشيوخ ومن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومن كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد.

وقدّم المهنئون خالص تهانيهم وتبريكاتهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة عيد الفطر السعيد الذي يمثّل فرحة المسلمين بعد صيام الشهر الفضيل، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بالأمن والرخاء والمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.





حضر الاستقبال الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.