حمدان بن زايد: نقف افتخاراً واعتزازاً بمسيرة «أم الإمارات»

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، كل الأمهات الإماراتيات والأمهات في العالم بمناسبة عيد الأم.



وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «إلى كل الأمهات الإماراتيات والأمهات في العالم، نُثمّن عطاءكن الغني في بناء الأسرة وغرس قيم المسؤولية والانتماء، وتعزيز الأمان في المجتمع. ونقف افتخاراً واعتزازاً بمسيرة «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي جسّدت في مسيرتها العطاء بلا حدود، وجعلت من الأم الإماراتية رمزاً للرفعة والنبل، ومثالاً حياً للمسؤولية الوطنية والوفاء للوطن».





ونقف افتخاراً واعتزازاً بمسيرة "أم الإمارات"، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي جسدت في مسيرتها العطاء بلا حدود، وجعلت من الأم الإماراتية… — حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) March 21, 2026