السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

حمدان بن زايد: نقف افتخاراً واعتزازاً بمسيرة «أم الإمارات»

21 مارس 2026 13:05

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، كل الأمهات الإماراتيات والأمهات في العالم بمناسبة عيد الأم.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «إلى كل الأمهات الإماراتيات والأمهات في العالم، نُثمّن عطاءكن الغني في بناء الأسرة وغرس قيم المسؤولية والانتماء، وتعزيز الأمان في المجتمع. ونقف افتخاراً واعتزازاً بمسيرة «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي جسّدت في مسيرتها العطاء بلا حدود، وجعلت من الأم الإماراتية رمزاً للرفعة والنبل، ومثالاً حياً للمسؤولية الوطنية والوفاء للوطن».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أم الإمارات
يوم الأم
حمدان بن زايد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©