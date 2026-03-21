حمدان بن محمد يوجّه باعتماد مسمى «صانعة جيل» بدلاً من «ربّة منزل»

21 مارس 2026 13:11

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هيئة تنمية المجتمع باعتماد مسمى «صانعة جيل» بدلاً من «ربّة منزل»، تزامناً مع يوم الأم العالمي.


وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الأم هي المدرسة الأولى.. وهي التي تصنع البداية.. وترسم الطريق.. وتغرس في أبنائها معنى الانتماء والمسؤولية.. ومعنى أن يكونوا أهلاً لثقة وطنهم. وجَّهنا اليوم هيئة تنمية المجتمع باعتماد مسمى «صانعة جيل» بدلاً من «ربّة منزل»، تزامناً مع يوم الأم العالمي، تقديراً لدورها الذي لا يمكن أن تفيه الكلمات حقه.. ولا أن تختصره المسميات.. فهي صانعة الإنسان.. وصانعة القيم.. وصانعة المستقبل. كل عام وأمهاتنا بخير.. وكل عام وهنّ أساس كل خير».

 

 

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نقف افتخاراً واعتزازاً بمسيرة «أم الإمارات»
منصور بن زايد: كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
يوم الأم
هيئة تنمية المجتمع
آخر الأخبار
٥
علوم الدار
سفارة الإمارات في مسقط تنشر تنويهاً لمواطني الدولة
اليوم 13:20
بيستونز أول المتأهلين من «الشرقية» إلى الأدوار الإقصائية
الرياضة
بيستونز أول المتأهلين من «الشرقية» إلى الأدوار الإقصائية
اليوم 13:12
حمدان بن محمد يوجّه باعتماد مسمى «صانعة جيل» بدلاً من «ربّة منزل»
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه باعتماد مسمى «صانعة جيل» بدلاً من «ربّة منزل»
اليوم 13:11
«الدولي للسيارات» والأمم المتحدة يعلنان عن الفائزين بجوائز السياحة الرياضية
الرياضة
«الدولي للسيارات» والأمم المتحدة يعلنان عن الفائزين بجوائز السياحة الرياضية
اليوم 13:09
ألكاراز يتقدم في ميامي للتنس و«الضحية برازيلي»
الرياضة
ألكاراز يتقدم في ميامي للتنس و«الضحية برازيلي»
اليوم 13:07
