السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة

21 مارس 2026 14:33

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في قصر سموّه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي.

وتقبّل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

أخبار ذات صلة
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً .. كل عام وأنتم بخير

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجلّ أن يعيدها على سموّه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
قاعدة دييغو غارسيا العسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بريطانيا: إيران حاولت قصف قاعدة دييغو غارسيا العسكرية
اليوم 16:26
اتفاق تاريخي يعزز إيرادات لاعبات السلة الأميركي
الرياضة
اتفاق تاريخي يعزز إيرادات لاعبات السلة الأميركي
اليوم 16:11
رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي يؤكد جاهزية وكفاءة منظومة الطاقة والمياه
علوم الدار
رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي يؤكد جاهزية وكفاءة منظومة الطاقة والمياه
اليوم 16:02
«العين مايل» و«ختامية الماراثون» يخطفان الأضواء في الحفل الـ12
الرياضة
«العين مايل» و«ختامية الماراثون» يخطفان الأضواء في الحفل الـ12
اليوم 16:00
شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات
اليوم 15:33
