السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات

21 مارس 2026 15:33

تفعّل شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات على الطرق، بالتزامن مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق.

أخبار ذات صلة
أبوظبي تبتهج احتفالاً بعيد الفطر
أول أيام العيد.. أجواء احتفالية نابضة بالحياة


ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة التي يتم تعديلها عبر شاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الارشادية الإلكترونية( الشواخص)، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الانشغال بغير الطريق، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في الحد من الحوادث المرورية خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية وزيادة احتمالية الانزلاق.

 وأكدت أن منظومة خفض السرعات تُفعّل بشكل احترازي أثناء الظروف الجوية المتقلبة، بما ينسجم مع متطلبات السلامة على الطرق الداخلية والخارجية، مشددة على أهمية متابعة حالة الطقس قبل الانطلاق، وتوخي الحذر أثناء القيادة بالقرب من تجمعات المياه أو الأودية.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الضغط المفاجئ على المكابح أو القيام بحركات مفاجئة، حفاظاً على سلامة السائقين ومرافقيهم، وتعزيزاً لأمن الطرق في إمارة أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
التقلبات الجوية
آخر الأخبار
قاعدة دييغو غارسيا العسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بريطانيا: إيران حاولت قصف قاعدة دييغو غارسيا العسكرية
اليوم 16:26
اتفاق تاريخي يعزز إيرادات لاعبات السلة الأميركي
الرياضة
اتفاق تاريخي يعزز إيرادات لاعبات السلة الأميركي
اليوم 16:11
رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي يؤكد جاهزية وكفاءة منظومة الطاقة والمياه
علوم الدار
رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي يؤكد جاهزية وكفاءة منظومة الطاقة والمياه
اليوم 16:02
«العين مايل» و«ختامية الماراثون» يخطفان الأضواء في الحفل الـ12
الرياضة
«العين مايل» و«ختامية الماراثون» يخطفان الأضواء في الحفل الـ12
اليوم 16:00
شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات
اليوم 15:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©