شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات

تفعّل شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات على الطرق، بالتزامن مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق.



ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة التي يتم تعديلها عبر شاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الارشادية الإلكترونية( الشواخص)، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الانشغال بغير الطريق، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في الحد من الحوادث المرورية خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية وزيادة احتمالية الانزلاق.



وأكدت أن منظومة خفض السرعات تُفعّل بشكل احترازي أثناء الظروف الجوية المتقلبة، بما ينسجم مع متطلبات السلامة على الطرق الداخلية والخارجية، مشددة على أهمية متابعة حالة الطقس قبل الانطلاق، وتوخي الحذر أثناء القيادة بالقرب من تجمعات المياه أو الأودية.



وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الضغط المفاجئ على المكابح أو القيام بحركات مفاجئة، حفاظاً على سلامة السائقين ومرافقيهم، وتعزيزاً لأمن الطرق في إمارة أبوظبي.