السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي يؤكد جاهزية وكفاءة منظومة الطاقة والمياه

21 مارس 2026 16:02

أجرى معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، زيارة ميدانية شملت عدداً من المواقع والمشاريع الحيوية في قطاعي الطاقة والمياه.

ورافق معاليه خلال الزيارة كلٌ من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، وعبد العزيز محمد الحمادي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وفريد العولقي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وشملت الزيارة جولات ميدانية في عدد من المحطات والمشاريع الحيوية، إلى جانب غرف التحكم والمنشآت التشغيلية، حيث اطّلع معاليه على سير العمليات التشغيلية، وآليات إدارة الإنتاج، وأحدث التقنيات المطبقة لتعزيز الكفاءة وضمان موثوقية الإمدادات.

واستمع معاليه خلال الزيارة إلى عرض تفصيلي من فرق العمل الميدانية حول إجراءات التشغيل ومعايير السلامة المعتمدة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، تماشياً مع توجهات الإمارة نحو تعزيز الاستدامة وترسيخ أمن الطاقة والمياه.

وأشاد معاليه بجهود الكوادر العاملة في مختلف المواقع لضمان أمن الإمدادات واستمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، مؤكداً الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفرق في الحفاظ على التميز التشغيلي وتعزيز مرونة المنظومة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لدائرة الطاقة في أبوظبي التي تركز على متابعة الأداء التشغيلي للمرافق، والاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة قطاعي الطاقة والمياه، بما يسهم في تعزيز موثوقية المنظومة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في كفاءة استخدام الموارد والاستدامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة الطاقة في أبوظبي
دائرة الطاقة
