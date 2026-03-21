طحنون بن زايد: في يوم الأم.. نهنئ «أم الإمارات» رمز العطاء

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم الأم، نحتفي بالأمهات، عماد المجتمعات، والشريك في بناء الأوطان، بما يغرسنه من قيم ومبادئ نبيلة في أجيال المستقبل، وما ينهضن به من دور راسخ في إعداد أبناء يحملون مسؤولية الوطن ويدافعون عن عزته واستقراره، ويحمون مكتسباته ومنجزاته جيلاً بعد جيل».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رمز العطاء ورائدة مسيرة تمكين المرأة، ونحيّي جميع أمهات الإمارات والعالم. وكل عام وجميع الأمهات بخير وسعادة».