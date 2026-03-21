السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا

21 مارس 2026 19:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض درجات الحرارة على المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب وكذلك بحر عمان.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                       32 22 85 40

دبي                            30 22 85 45

الشارقة                       29 22 85 50

عجمان                       29 22 90 45

أم القيوين                    29 22 85 50

رأس الخيمة                 30 22 95 45

الفجيرة                       27 23 90 65

العـين                         28 20 90 45

ليوا                            30 20 90 45

الرويس                       31 21 95 50

السلع                           28 21 90 40

دلـمـا                           28 21 95 60

طنب الكبرى / الصغرى   23 23 90 60

أبو موسى                     24 23 90 60.

