علوم الدار

وزارة الدفاع: التعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران

شعار وزارة الدفاع
21 مارس 2026 20:33

قالت وزارة الدفاع، مساء اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".
وأضافت "تؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".
وقالت الوزارة "يرجي من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة".

 

الأردن: التصدي لـ 222 صاروخا ومسيرة منذ بدء اعتداءات إيران
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 3 صواريخ باليستية و8 طائرات مسيّرة

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد في قصر البديع العامر
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد في قصر البديع العامر
حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
الذكاء الاصطناعي: حالة واحدة تبعد العين عن الفوز بلقب الدوري
الرياضة
الذكاء الاصطناعي: حالة واحدة تبعد العين عن الفوز بلقب الدوري
إقبال على شواطئ ومرافق الفجيرة السياحية خلال عيد الفطر
علوم الدار
شواطئ ومرافق الفجيرة السياحية تشهد إقبالا خلال عيد الفطر
بايرن يسحق يونيون برلين ويقترب من لقب البوندسليجا
الرياضة
بايرن يسحق يونيون برلين ويقترب من لقب البوندسليجا
