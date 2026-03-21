وزارة الدفاع: التعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران

قالت وزارة الدفاع، مساء اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت "تؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

وقالت الوزارة "يرجي من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة".

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 21, 2026