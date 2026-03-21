أمطار على الدولة وانخفاض الحرارة

هالة الخياط (أبوظبي)



شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار متفاوتة الشدة، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد منخفض في طبقات الجو العليا، ما أسهم في تشكل السحب الركامية على فترات، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد، الذي توقع استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة مع فرص لتجدد هطول الأمطار على فترات.

ودعا المركز الوطني للأرصاد أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في الأجواء الماطرة وتدني مدى الرؤية، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه أثناء جريانها، نظراً لخطورتها. كما شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في حال تساقط البَرَد، حفاظاً على السلامة العامة، ومتابعة النشرات والتحديثات الجوية بشكل مستمر.

وشهدت الدولة أمس طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ظهور سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، فيما كانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة المكشوفة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لتشكل السحب الركامية وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 45 كم/س. ويكون البحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً.

وتستمر غداً الأجواء غير المستقرة، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض آخر في درجات الحرارة. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتصل إلى 45 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة، مع تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج.

أما يوم الثلاثاء فيستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع تكون السحب الركامية وفرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، فيما يبقى البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.



يتواصل يوم الأربعاء تأثير الحالة الجوية، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لهطول أمطار على مناطق متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، مع استمرار حالة البحر بين الخفيف والمتوسط الموج المضطرب أحياناً.