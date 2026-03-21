بين ملايين الزهور.. عائلات دبي تحتفي بالعيد و«الأم»

22 مارس 2026 02:24

دينا جوني (دبي) 

توافدت العائلات إلى حديقة «ميراكل غاردن» للزهور، منذ ساعات الصباح الأولى على الرغم من الأجواء الماطرة، مستفيدة من الخصومات التي بلغت 50% على أسعار التذاكر بمناسبة عيد الفطر، وسط تدفق ملحوظ للزوار عند مداخل الحديقة وتقاطعات الطرق المؤدية إليها. 
واستقبلت المجسّمات الوردية الزوّار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، فيما تولّت شرطة دبي وحراس الحديقة، تنظيم حركة السير وتدفّق الزوّار من موقف السيارات، بما أسهم في تسهيل الوصول وانسيابية الحركة. وخلال عطلة العيد، شكّلت الحديقة وجهة رئيسية للعائلات، حيث توزّع الزوّار في مختلف أرجائها، فيما انشغل الأطفال بالتنقّل بين الممرات الزهرية والمجسّمات، وحرص الكبار على توثيق الزيارة بالصور، في ظل أجواء مفتوحة تجمع بين الترفيه والطبيعة. وتتيح المساحات الواسعة للحديقة حركة مريحة للزوّار، رغم كثافة الإقبال، مع وجود مسارات واضحة ومناطق مخصّصة للجلوس والاستراحة. 
وفي اليوم الثاني من العيد، الذي تزامن مع «عيد الأم»، اكتسبت الزيارة بعداً إضافياً، حيث حرصت عائلات على الاحتفاء بالأمهات في أجواء مختلفة، وسط الأزهار التي شكّلت خلفية طبيعية لهذه المناسبة. وانتشرت مشاهد تقديم الورد والتقاط الصور العائلية، فيما بدت بعض الزوايا وكأنها منصّات احتفاء غير معلنة، تجتمع فيها الأمهات مع أبنائهن في لحظات بسيطة ومعبّرة. وأسهمت الطبيعة الملوّنة للمكان في تعزيز رمزية المناسبة، حيث تداخلت معاني العيد مع معاني التقدير والامتنان، في تجربة عائلية تجمع بين الاحتفالين في موقع واحد. 
وتُعد الحديقة، الواقعة في منطقة دبي لاند، من أبرز الوجهات الترفيهية الموسمية في الإمارة، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 72 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 150 مليون زهرة ونبات صُمّمت في تشكيلات فنية ومجسّمات متنوعة. وتتنوع هذه المجسمات بين ممرّات مغطاة بالورد، وأقواس زهرية، ومجسمات ضخمة، من أبرزها نماذج طائرات مغطاة بالكامل بالأزهار، إلى جانب مجسمات لشخصيات وأشكال هندسية مبتكرة، ما يمنح الزائر تجربة بصرية متكاملة. 
ويأتي هذا الإقبال بالتزامن مع ذروة الموسم الشتوي للحديقة، الذي يبدأ عادة في شهر نوفمبر ويستمر حتى فصل الربيع، حيث تكون الأزهار في أفضل حالاتها من حيث التفتّح والتنوّع اللوني، ما يعزّز جاذبية الموقع خلال هذه الفترة من العام. كما توفّر الحديقة مجموعة من المرافق والخدمات، تشمل مقاهي وأكشاكاً للأطعمة والمشروبات، ومتاجر للهدايا، بما يتيح للزوار قضاء فترات أطول داخل الموقع. 

خيارات ترفيهية متنوّعة 

وتُعرف «ميراكل غاردن» بتجديد تصاميمها بشكل دوري في كل موسم، عبر إضافة تشكيلات ومجسّمات جديدة، ما يحافظ على عنصر التنوع ويشجّع على تكرار الزيارة. كما تستقطب الحديقة زوّاراً من مختلف الجنسيات، لتشكّل إحدى أبرز المعالم السياحية المفتوحة في دبي خلال موسم الشتاء والأعياد. 
وتواصل الحديقة ترسيخ حضورها بالإضافة إلى الحدائق العامة التابعة لبلدية دبي، كوجهة رئيسية للعائلات خلال المناسبات والأعياد، ضمن خيارات ترفيهية متنوّعة تجمع بين الطبيعة والتنظيم، وتوفّر تجربة متكاملة تناسب مختلف الفئات العمرية.

