السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

عيد الفطر في رأس الخيمة.. أجواء احتفالية تسودها الفرحة والطمأنينة

21 مارس 2026 22:06

شهدت رأس الخيمة أجواء احتفالية مميزة بعيد الفطر المبارك هذا العام تسودها الطمأنينة.

وأدى الجميع صلاة العيد في الجوامع والمساجد المنشرة في الإمارة. بعدها، تبادلت العائلات والأهالي والأصدقاء التهاني بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة في أجواء يسودها الأمان والاستقرار.

وشهدت الأماكن السياحية توافد الأفراد من مختلف إمارات الدولة للاستمتاع بالأجواء الجميلة خلال عطلة العيد وكان جبل جيس من أكثر المواقع إقبالا من قبل الزوار إلى جانب كورنيش القواسم حيث يقضي الأهالي مع أطفالهم أوقاتا ممتعة، فيما تشهد جزيرة المرجان إقبالا متزايدا على فنادقها للاستمتاع وقضاء إجازة عيد سعيدة.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام" أجواء العيد والتقت عددا من المواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن سعادتهم بقضاء العطلة في رأس الخيمة، مؤكدين أن ما يميز العيد فيها هو الشعور بالأمان والسكينة.

وقال حسن الشميلي "نحتفل هذا العام بعيد الفطر وسط أجواء عائلية. فبعد صلاة العيد، نزور الأهل والاقارب لتبادل التهاني بالعيد. بعدها، نصطحب العائلة إلى المراكز التجارية لقضاء أوقات عائلية ممتعة .. ونسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قيادتنا الرشيدة ودولتنا وشعبها بالخير والبركة".

من جانبه، قال سليم مصطفى "نعيش فرحة عيد الفطر هذا العام وسط أجواء جميلة حيث نجتمع مع الأصدقاء وعائلاتهم في الأماكن المفتوحة ومنها حديقة صقر للاستمتاع بأجواء العيد ونصطحب الأطفال لمناطق الألعاب والمسطحات الخضراء".

كانت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة قد زينت الشوارع الرئيسية والميادين العامة والجسور في تقليد سنوي تحرص عليه الإمارة احتفاء بقدوم عيد الفطر السعيد تجسيداً لمعاني وقيم هذه المناسبة السعيدة.

المصدر: وام
رأس الخيمة
عيد الفطر
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©