نورة الغيثي: قوة الأم مصدر إلهام ودورها محلّ تقدير واعتزاز

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أنه «في قلب كل أسرة، تقف الأم حاملةً قيم الرعاية والاحتواء، حريصة على تماسك أسرتها وصحة أفرادها في مختلف الظروف».

وقالت الغيثي بمناسبة يوم الأم، الذي يوافق الـ21 من مارس من كل عام: «في يوم الأم لهذا العام، نحتفي بكل ما تقدمه الأمهات، وبما يحملنه كل يوم من مسؤولية ومحبّة وحرص عميق على سلامة أسرهنّ ورفاهها. ومع احتفائنا بـ(عام الأسرة)، نجدّد تأكيدنا بأن دعم الأمهات هو من أهم ركائز بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، فحين تشعر الأم بالدعم والطمأنينة، ينعكس ذلك على أسرتها وعلى المجتمع بأكمله».

وأضافت: في أبوظبي، نواصل التزامنا بتمكين كل أمٍّ من الوصول إلى الرعاية والمشورة والدعم الذي تحتاج إليه، بما يعزّز صحتها وصحة أبنائها، ونقول لكل أمٍّ: لستِ وحدكِ. قوّتكِ مصدر إلهام، ودوركِ محلّ تقدير واعتزاز، وستظل صحتك ورفاهك في صميم أولوياتنا.