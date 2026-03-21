الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
نورة الغيثي: قوة الأم مصدر إلهام ودورها محلّ تقدير واعتزاز

نورة الغيثي: قوة الأم مصدر إلهام ودورها محلّ تقدير واعتزاز
22 مارس 2026 02:24

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أنه «في قلب كل أسرة، تقف الأم حاملةً قيم الرعاية والاحتواء، حريصة على تماسك أسرتها وصحة أفرادها في مختلف الظروف». 
وقالت الغيثي بمناسبة يوم الأم، الذي يوافق الـ21 من مارس من كل عام: «في يوم الأم لهذا العام، نحتفي بكل ما تقدمه الأمهات، وبما يحملنه كل يوم من مسؤولية ومحبّة وحرص عميق على سلامة أسرهنّ ورفاهها. ومع احتفائنا بـ(عام الأسرة)، نجدّد تأكيدنا بأن دعم الأمهات هو من أهم ركائز بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، فحين تشعر الأم بالدعم والطمأنينة، ينعكس ذلك على أسرتها وعلى المجتمع بأكمله». 
وأضافت: في أبوظبي، نواصل التزامنا بتمكين كل أمٍّ من الوصول إلى الرعاية والمشورة والدعم الذي تحتاج إليه، بما يعزّز صحتها وصحة أبنائها، ونقول لكل أمٍّ: لستِ وحدكِ. قوّتكِ مصدر إلهام، ودوركِ محلّ تقدير واعتزاز، وستظل صحتك ورفاهك في صميم أولوياتنا.

أخبار ذات صلة
منصور المنصوري: الأمهات أول من يؤتمن على صحة الأسرة
مدير عام «أبوظبي للدفاع المدني» يتبادل تهاني العيد مع المنتسبين
أبوظبي
دائرة الصحة
نورة الغيثي
يوم الأم
آخر الأخبار
الأهلي المصري يضع سيناريو التخلص من ثوروب ويجهز البديل
الرياضة
الأهلي المصري يضع سيناريو التخلص من ثوروب ويجهز البديل
22 مارس 2026
سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تعرب عن استعدادها للمساهمة في جهود ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز
22 مارس 2026
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد الإمارات
الأخبار العالمية
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد الإمارات
22 مارس 2026
فريق إنقاذ تابع للهلال الأحمر في مبنى متضرر جراء غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: نقترب كثيراً من تحقيق أهداف الحرب في إيران
22 مارس 2026
نازح يجلس في مبنى متضرر يطل على آثار الدمار جنوب مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نتعاون بشكل نشط مع «مجلس السلام» في غزة
22 مارس 2026
