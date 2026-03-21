فعاليات ترفيهية في حدائق الظفرة تستقطب الأسر والزوار في عيد الفطر

شهدت حدائق مدن منطقة الظفرة إقبالاً كبيرا من الزوار والأسر والأطفال للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات المتنوعة التي ينظمها فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تهدف الفعاليات إلى تعزيز أجواء الفرح والتآلف بين العائلات والأصدقاء وإسعاد المجتمع.

وتضمنت الفعاليات مسابقات ثقافية متنوعة تم خلالها توزيع جوائز قيمة وهدايا على الجمهور، وعروضا مسرحية شيقة وأجنحة للرسم والتلوين وعروض الشخصيات الكرتونية، والفرقة الحربية والتراثية، بالإضافة إلى توفير ألعاب للأطفال ودعم مشاريع الأسر المنتجة مع إضافة مجسمات مضيئة على المداخل والمماشي الرئيسية وتزيين مدن المنطقة بتصاميم هندسية لإضفاء نوع من الأجواء الاحتفالية التي تتناسب مع بهجة العيد.