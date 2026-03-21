سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد، وذلك مساء اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وسيف عبدالله الشعفار، وكبار المسؤولين، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.