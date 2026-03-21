الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يزور سالم العامري

رئيس الدولة يزور سالم العامري
21 مارس 2026 23:41

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سالم بن لوتية العامري.

وتبادل سموه مع العامري وعائلته، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عزها ورفعتها وأمنها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الموريتاني يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الفطر
رئيس الدولة: تحية إجلال وتقدير لكل أمٍّ إماراتية ربّت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله

ورحب الجميع بسموه معربين عن سعادتهم بالزيارة وتقديرهم لنهج سموه الأصيل في ترسيخ قيم التواصل والترابط المتجذرة في مجتمع الإمارات.

رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مؤسسة زايد الخير، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تعلن إبعاد دبلوماسيين إيرانيين وتؤكد رفضها القاطع للاعتداءات السافرة
22 مارس 2026
هزاع بن زايد يشهد مباراة الجزيرة وشباب الأهلي
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد مباراة الجزيرة وشباب الأهلي
22 مارس 2026
رئيس الدولة والرئيس الموريتاني يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الفطر
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الموريتاني يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الفطر
اليوم 23:57
رئيس الدولة يزور سالم العامري
علوم الدار
رئيس الدولة يزور سالم العامري
اليوم 23:41
شعار مجموعة السبع
الأخبار العالمية
مجموعة السبع: على إيران وقف اعتداءاتها "غير المبرّرة"
اليوم 23:34
