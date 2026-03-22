جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الدولة صباح اليوم الأحد.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 12.6 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض درجات الحرارة على المناطق الداخلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.