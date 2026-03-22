العين.. الحدائق العامة والوجهات الطبيعية تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد

تشهد منطقة العين خلال أيام عيد الفطر المبارك إقبالاً كثيفاً ومتزايداً على الحدائق العامة والمرافق الترفيهية والوجهات الطبيعية، في ظل الأجواء المعتدلة وتنوع الفعاليات المصاحبة، ما يعكس مكانة المدينة كوجهة رئيسية للعائلات لقضاء عطلة العيد.

ويعتبر منتزه مبزرة الخضراء، إحدى أبرز الوجهات السياحية في مدينة العين خلال العيد، لما يوفره من بيئة هادئة ومريحة للزوار تتيح لهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق الترفيهية التي يزخر بها.

ويوفر المنتزه بيئة مثالية للنزهات والمشي والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، ويعد وجهة مفضلة للعائلات؛ حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من التسهيلات، بما في ذلك مناطق الشواء وألعاب الأطفال.

ويحتوي المنتزه على مرافق مميزة، من أبرزها "الشاليهات" المطلة على جبل حفيت، بالإضافة إلى الكهف الملحي وهو بمثابة تجربة استثنائية تهدف إلى تطهير وتنشيط الجسم وتعزيز الصحة، وذلك عبر استنشاق غبار الملح الخام الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، بالإضافة إلى ممارسة رياضة التجديف بالقوارب في بحيرة المنتزه مع إمكانية إطعام البط والأسماك، وتجربة "منزلق مبزرة الجبلي" الذي يقدم إطلالة فريدة على المنتزه أثناء النزول عبر المنزلق الآمن.

كما يعد مهرجان "غايته العين 2026" فرصة مثالية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع العائلة ويستمر حتى 27 مارس الجاري.

وينظم المهرجان من قبل دائرة الثقافة والسياحة ويتضمن فعاليات احتفالية مميزة، في مركز أدنيك العين، ويستقبل زواره يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل.

ويقدم المهرجان برنامجا غنيا بالفعاليات اليومية التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة، تشمل عروضاً ترفيهية حية، وتجارب تفاعلية للأطفال، إضافة إلى مناطق مخصصة للتسوق والمأكولات المتنوعة، ومنصات لعرض المنتجات التراثية والحرف اليدوية، بمشاركة واسعة من العارضين والأسر المنتجة، ما يسهم في دعم المشاريع المحلية وتعزيز حضور الموروث الشعبي الإماراتي ضمن أجواء عصرية جاذبة.

كما يضم المهرجان عدداً من المناطق الترفيهية والفنية، إلى جانب مسرح رئيسي يحتضن العروض الحية، وورش عمل تعليمية للأطفال، ما يجعله وجهة متكاملة للعائلات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ويجسد مهرجان "غايته العين" نموذجاً للفعاليات المجتمعية التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتوفر تجربة متكاملة تعكس روح العيد وقيم التلاقي والتواصل بين أفراد المجتمع.

وتشهد المواقع الثقافية مثل قلعة الجاهلي وقصر المويجعي وواحة العين وغيرها، حضوراً لافتاً من الزوار، في ظل ما تقدمه من برامج ثقافية وتجارب تعليمية تتناسب مع أجواء العيد.